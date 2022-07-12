TOKİ'den 163 bin liraya ev fırsatı: İşte il il ev fiyatları

KOCAELİ: İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konut satışa sunuldu. 2+1 ve 3+1 nitelikli konutların başlangıç satış fiyatı 415 bin TL'den, taksit tutarı 2.596 TL'den başlıyor.

SİVAS: Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 2+1 ve 3+1 nitelikli 247 konut satışa sunuldu. Konutların fiyatı 408 bin liradan taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

UŞAK: Merkez Projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.