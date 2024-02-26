TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2024 Şubat ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Şubat ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 yılının ikinci ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Tüm gözler şimdi 2024 Şubat enflasyon açıklamasında. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. İşte,TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 2

ŞUBAT ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.

Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 3

2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 6,7 artarken yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,14 artış gösterdi.


TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - 4

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

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