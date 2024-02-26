TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamları: Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

2024 yılının ikinci ayına dair enflasyon rakamları yakın zaman içinde belli olacak. Tüm gözler şimdi 2024 Şubat enflasyon açıklamasında. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. İşte,TÜİK 2024 Şubat enflasyon rakamlarında son durum...