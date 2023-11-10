Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili açıklama geldi: Aile destek ödemeleri yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Kasım ayı ödemelerinin tarihini merak eden vatandaşlara açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Göktaş, ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.