Türkiye'nin insansız kara araçları seri üretime hazırlanıyor

Bugünün modern muharebe sahasının yoğun teknoloji ve yapay zeka harp teknikleriyle donatıldığına işaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme gösteren insanız kara araçlarının kullanımının gelecek dönemde oluşturacağı faydalara bağlı olarak daha da artacağını vurguladı. Demir, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarında sağladığımız başarıyla beraber kara, deniz hatta denizaltı araçlarında benzeri bir sistemi ortaya koymak hatta çok rollü insansız araçlara doğru yol almak, robotik sistemlere doğrudan çalışmak gerektiği aşikar.