Uludağ'da kilometrelerce doğal kaynak suyu kuyruğu

Vatandaşlar çeşmelerden bir aylık su ihtiyaçlarını doldurarak evlerinin yolunu tutuyor.

Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun. Buradan 1 aylık evimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Çok talep var, kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediğimiz oluyor" dedi.