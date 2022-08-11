Verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

Türkiye genelinde bu yıl 6 bin dekar alanda 4 bin tonun üzerinde yaban mersini yetiştirilmesinin beklendiğini belirten Aygül, üretimin yarısından fazlasının Bursa'da yapılacağını söyledi.



Aygül, Bursa'nın, bu seneki üretimiyle ülkenin en fazla yaban mersini yetiştiren ili konumunda olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaban mersininin şu anda fidan üretimi de Bursa'da kısmen başladı. Yaban mersini özellikle bu dağ yörelerimizde Büyükorhan, Orhaneli gibi ilçelerimizde çiftçilerimizin yüzünü gerçek manada güldürmektedir. Çünkü şu anda yaban mersininin toptan satış fiyatı kilogram başına 80-100 lira civarında. Bir dekarda bu yörelerde ortalama biz şu anda 400-500 kilogram ürün almaktayız. Çiftçilerimiz burada başka hangi ürünü yapsalar böyle bir gelir elde etme şansını yakalayamazlar. O açıdan bu üretimi çok önemsiyoruz."