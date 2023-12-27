Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı zammında son durum

Asgari ücret zammının belli olması ile gözler yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemelerine çevrildi. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 2.348 TL olarak ödeniyor. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı zammında son durum - 1

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde değişiklik olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı zammında son durum - 2

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 3 bin 490 lira olarak uygulanıyor.

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı zammında son durum - 3

ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

65  yaş aylığı yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı zammında son durum - 4

TUTAR ENGEL YÜZDESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. 

Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı zammında son durum - 5

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,

Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,

Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.

Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

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