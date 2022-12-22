Yeni asgari ücret zammı açıklandı: 2023 asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı açıklandı. Tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in görüşmesinin ardından belirlendi. Peki, 2023 yılında asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?
2023 asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in görüşmeleri sonrasında açıklandı. Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili nihai karar belirlendi.
Buna göre; 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya, net 8 bin 506 liraya yükseldi.
1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşti.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2022 yılında asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyordu.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyordu.
Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülüyordu. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 45 zamla 8 bin TL'ye yükselecek. İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkmasıydı.
Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyordu.
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.
Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılmasıydı.