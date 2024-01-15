Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının ne zaman ödeneceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Emeklilerin 2024 ocak-temmuz dönemi için maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri) - 1

2024 ocak ayı zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih, yüz binlerce SSK ve Bağkur emeklisi tarafından sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Emekliler belirlenen tarihlerden itibaren zamlı maaşlarını alacak. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri) - 2

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri) - 3

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri) - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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