Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri)
Zamlı emekli maaşı ve maaş farklarının ne zaman ödeneceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Emeklilerin 2024 ocak-temmuz dönemi için maaş zamlarının belirlenmesinin ardından gözler zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri belli oldu. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?
2024 ocak ayı zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih, yüz binlerce SSK ve Bağkur emeklisi tarafından sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Emekliler belirlenen tarihlerden itibaren zamlı maaşlarını alacak. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?