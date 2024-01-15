Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri)

2024 ocak ayı zamlı maaş farklarının yatırılacağı tarih, yüz binlerce SSK ve Bağkur emeklisi tarafından sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Emekliler belirlenen tarihlerden itibaren zamlı maaşlarını alacak. Peki, zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ne zaman yatacak?