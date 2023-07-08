Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

Emekli maaşı zammının ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Zamlı maaş alacakları tarihi merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorguluyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri - 1

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından araştırılıyor. Zamlı maaşlarını temmuz ayında almayı bekleyen emekliler, tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri - 2

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri - 3

EMEKLİ ZAMMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri - 4

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri - 5

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri - 6

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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