Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.



Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.