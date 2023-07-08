Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
Emekli maaşı zammının ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Zamlı maaş alacakları tarihi merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahsis numaralarına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorguluyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte SSK-Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zammın ardından araştırılıyor. Zamlı maaşlarını temmuz ayında almayı bekleyen emekliler, tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günlerini sorgulamaya başladı. İşte ayrıntılar.