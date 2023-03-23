Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri)

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere müjdeli haberi vermesinin ardından sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri.
En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor.
İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.