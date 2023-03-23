Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri)

Zamlı emekli maaşlarıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. En düşük emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından, milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatırılacağını sorgulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri) - 1

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere müjdeli haberi vermesinin ardından sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri) - 2

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından, zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri) - 3

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

En düşük emekli maaşına gelen zam sonrasında, emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı. Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor.

İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri) - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri) - 5

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? (SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri) - 6
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