Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi.