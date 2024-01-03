Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı emekli maaşları ödeme günleri, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olması ardından gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

 SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi. 

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı.  Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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