Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)
Zamlı emekli maaşları ödeme günleri, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olması ardından gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, emeklilerin alacağı zam miktarı kesinleşti. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi.