Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri)
Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2024 yılı ocak ayı itibarıyla binlerce memur tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak olan memurların zam oranı toplamda yüzde 49,25 olacak. Memur olan binlerce kişi zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?
2023 memur maaşı ödeme tarihleri, zamlı memur maaşlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamma ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam alacak olan memurlar, maaşlarının hangi tarihte ödeneceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.