Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri)

Zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2024 yılı ocak ayı itibarıyla binlerce memur tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak olan memurların zam oranı toplamda yüzde 49,25 olacak. Memur olan binlerce kişi zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri) - 1

2023 memur maaşı ödeme tarihleri, zamlı memur maaşlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamma ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam alacak olan memurlar, maaşlarının hangi tarihte ödeneceğini sorguluyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri) - 2

MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar, 15 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri) - 3

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? (2024 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme tarihleri) - 4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

DAHA FAZLA GÖSTER