Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri)
Zamlı memur maaşları için ödeme tarihleri, yüz binlerce memur tarafından sorgulanıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, 2024 ocak ayı memur maaş zammı belli oldu. Memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan orana göre yüzde 49,25 zam almaya hak kazandı. Gözler ise zamlı memur maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu?
2024 zamlı memur maaşlarının ne zaman ödeneceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emeklileri, zamlı maaşlar için bekleyişe başladı. Ocak ayında yüzde 29,79 enflasyon farkının üstüne, yüzde 15'te toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar, toplamda yüzde 49,25 zamlı maaş alacak. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatırılacak?