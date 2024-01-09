Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri)

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.



Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.