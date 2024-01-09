Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri)

Zamlı memur maaşları için ödeme tarihleri, yüz binlerce memur tarafından sorgulanıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, 2024 ocak ayı memur maaş zammı belli oldu. Memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan orana göre yüzde 49,25 zam almaya hak kazandı. Gözler ise zamlı memur maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri) - 1

2024 zamlı memur maaşlarının ne zaman ödeneceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alan memur ve emeklileri, zamlı maaşlar için bekleyişe başladı. Ocak ayında yüzde 29,79 enflasyon farkının üstüne, yüzde 15'te toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar, toplamda yüzde 49,25 zamlı maaş alacak. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatırılacak?

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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri) - 2

MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar, 15 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri) - 3

2024 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? (2024 memur maaşı ödeme günleri) - 4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bekar: 30 bin 372 TL

Sendikalı evli: 32 bin 639 TL

Sendikalı bekar: 30 bin 910 TL

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