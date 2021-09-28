Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

ntv.com.tr 28.09.2021 - 18:31
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes'un yayımladığı listeye göre dünyanın en zengin kişisi oldu.
Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın hisseleri dört aylık rallisine devam ederek geçtiğimiz gün yüzde 2,2 artışla 791,36 dolardan işlem görürken, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Hisselerdeki artışın ardından sadece geçtiğimiz gün servetine 3,8 milyar dolar daha ekleyen Musk, piyasaların kapandığı sıralarda 203,4 milyar dolarlık servetiyle en zengin kişi ünvanının sahibi oldu.
Piyasaların açılmasının ardından şirket hisselerindeki düşüş ile birlikte 1,7 milyar dolar kaybeden Musk, 201,7 milyar dolarla en yakın rakibi Jeff Bezos’un 7,8 milyar dolar üzerinde ilk sıradaki yerini korudu.
İşte güncelenen haliyle dünyanın en zengin kişileri listesi:
Tesla, SpaceX
Amazon, Blue Origin
Louis Vuitton Moët Hennessy
Microsoft
Facebook Grubu
Oracle
Berkshire Hathaway
Reliance Industries