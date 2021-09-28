Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi

Dünyanın en zengin kişileri listesinde zirve yeniden el değiştirerek Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın oldu. Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 7 artmasının ardından serveti 200 milyar doları aşan Musk, Amazon CEO’su Jeff Bezos’u geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

ntv.com.tr 28.09.2021 - 18:31

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 1

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinin artmasının ardından Forbes'un yayımladığı listeye göre dünyanın en zengin kişisi oldu.

Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın hisseleri dört aylık rallisine devam ederek geçtiğimiz gün yüzde 2,2 artışla 791,36 dolardan işlem görürken, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 2

Hisselerdeki artışın ardından sadece geçtiğimiz gün servetine 3,8 milyar dolar daha ekleyen Musk, piyasaların kapandığı sıralarda 203,4 milyar dolarlık servetiyle en zengin kişi ünvanının sahibi oldu.

Piyasaların açılmasının ardından şirket hisselerindeki düşüş ile birlikte 1,7 milyar dolar kaybeden Musk, 201,7 milyar dolarla en yakın rakibi Jeff Bezos’un 7,8 milyar dolar üzerinde ilk sıradaki yerini korudu.

İşte güncelenen haliyle dünyanın en zengin kişileri listesi:

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 3

1-ELON MUSK: 201,7 MİLYAR DOLAR

Tesla, SpaceX

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 4

2-JEFF BEZOS: 93,9 MİLYAR DOLAR

Amazon, Blue Origin

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 5

3-BERNARD ARNAULT: 174,2 MİLYAR DOLAR

Louis Vuitton Moët Hennessy

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 6

4-BİLL GATES: 129.7 MİLYAR DOLAR

Microsoft

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 7

5-MARK ZUCKERBERG: 122,4 MİLYAR DOLAR

Facebook Grubu

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 8

6-LARRY ELLİSON: 120,2 MİLYAR DOLAR

Oracle

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 9

7-LARRY PAGE: 116,6 MİLYAR DOLAR

Google

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 10

8-SERGEY BRİN:112,4 MİLYAR DOLAR

Google

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 11

9-WARREN BUFFETT: 100,9 MİLYAR DOLAR

Berkshire Hathaway

Zirve el değiştirdi: İşte dünyanın en zengin 10 kişisi - 12

10-MUKESH AMBANİ: 98,3 MİLYAR DOLAR

Reliance Industries

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