Lityum fiyatı yüzde 355 arttı: Elektrikli araçların büyüme hızı yavaşlayabilir

Dünyada son yıllarda hız kazanan temiz enerji dönüşümüyle kritik minerallerin de önemi artıyor. Lityum, bakır, nikel gibi pek çok kritik mineral rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve bataryalar başta olmak üzere birçok temiz teknoloji ürününde kullanılıyor.

Bu teknolojilerin yaygınlaşması ise giderek daha fazla kritik minerale ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.