24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın
Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanların etlerinin doğru muhafaza edilmesi gerekiyor. Kurbanlık etlerin bir süre dışarıda bekletilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar kesilmiş eti hemen dondurduğunuzda ve daha sonra çözdürdüğünüde fazla sertleşeceğinin altını çiziyor.
Kurban Bayramı'na hazırlanırken binlerce vatandaş kurban vazifesini yerine getirecek.Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu.