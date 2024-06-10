24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın

Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanların etlerinin doğru muhafaza edilmesi gerekiyor. Kurbanlık etlerin bir süre dışarıda bekletilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar kesilmiş eti hemen dondurduğunuzda ve daha sonra çözdürdüğünüde fazla sertleşeceğinin altını çiziyor.

24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın - 1

Kurban Bayramı'na hazırlanırken binlerce vatandaş kurban vazifesini yerine getirecek.Uzmanlar ise kesilen etlerin heba olmaması, hijyenik şartlarda saklanması için önemli uyarılarda bulundu.

SAĞLIK HABERLERİ

24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın - 2

DONDURMADAN BİR SÜRE DİNLENDİRİN

Etin kesimden sonra bir süre dondurulmadan bekletilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar kesimden sonra bekletilmeden donduran etin sertleşeceğini ve etin bu sebeple dinlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın - 3

Kesimden sonra et en yumuşakı halde oluyor. Yeni kesilmiş kurban eti, buzdolabına koymadan önce birkaç saat dinlendirilmesi gerekiyor.

24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın - 4

Yeni kesilen et en yumuşak halde olur ve yavaş, yavaş sertleşir. Daha sonra tekrardan gevşemeye başlar. O esnada damardaki kanlar süzülerek laktik asit oluşur. Mikrobiyal olarak daha güvenilebilir bir et olarak karşımıza çıkar

24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın - 5

KAHVALTIDA ET TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Kesilen kurban etlerini 15 gün buzdolabı şartlarında saklayabilirsiniz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat bekletmeniz gerkeiyor. Et, sindirilmesi zor bir besindir.

24 saat kuralına dikkat! Kurban etini sakın buzdolabına koymayın - 6

Sağlığınızı korumak ve sindirim sisteminizin bozulmasını engellemek için kahvaltıda et tüketmek yerine sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterin.

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