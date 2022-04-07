30 dakikada sonuç veren yerli Covid-19 tanı kiti pazartesi kullanıma sunulacak

Erhan Akdoğan, TÜSEB'in 9 enstitüsünden biri olan Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün çalışma alanlarından birinin tanı kitleri olduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

"Bugün bu pandemi ama yarın belki influenza, bazı hibrit kitler ve yeni varyantlara veyahut da yeni salgınlara karşı kitlerin üretimine ilişkin ciddi bir Ar-Ge birikiminin oluştuğunu burada görüyoruz. TÜSEB DiaKit'in kamuda üretilmiş ve ruhsatlanmış ilk Covid-19 tanı kiti olma gibi bir özelliği var"