ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) aşısı kabul edilen Arexvy'nin kullanımına onay verdi. Bu kapsamda, İngiliz ilaç şirketi GSK'nin (GlaxoSmithKline) ürettiği Arexvy, 60 yaş ve üstü kişilerde RSV'nin neden olduğu alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde kullanılacak.

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 1

Dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV ) aşısı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı.

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ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 2

Arexvy adlı aşı İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) adlı ilaç şirketi tarafından geliştirildi.

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 3

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 4

"Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır. Bu, FDA'nın ABD'de kullanım için güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik devam eden taahhüdünü yansıtıyor."

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 5

RSV, tüm yaş gruplarında akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 6

ABD'DE YILDA BİNLERCE ÖLÜME YOL AÇIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, RSV, ABD'de 65 yaş ve üzeri yetişkinler arasında yılda yaklaşık 60 bin ila 120 bin hastaneye yatış ve 6 bin ila 10 bin ölüme yol açıyor.

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 7

ŞİDDETLİ HASTALIĞA KARŞI YÜZDE 94,1 ETKİLİ

Arexvy'nin yaklaşık 12 bin 500 kişinin katıldığı klinik çalışmalarında hastalığa yakalanma riskini yüzde 82,6 azalttığı, hastalığın ağırlaşmasına karşı da yüzde 94,1 etkili olduğu belirtildi.

ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 8
ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili? - 9
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