ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili?

Dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV ) aşısı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı.
Arexvy adlı aşı İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) adlı ilaç şirketi tarafından geliştirildi.
FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ilk RSV aşısının onaylanması, yaşamı tehdit edebilecek bir hastalığı önlemek için önemli bir halk sağlığı başarısıdır. Bu, FDA'nın ABD'de kullanım için güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik devam eden taahhüdünü yansıtıyor."
RSV, tüm yaş gruplarında akciğerlerde ve solunum yollarında enfeksiyonlara yol açan bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, RSV, ABD'de 65 yaş ve üzeri yetişkinler arasında yılda yaklaşık 60 bin ila 120 bin hastaneye yatış ve 6 bin ila 10 bin ölüme yol açıyor.
Arexvy'nin yaklaşık 12 bin 500 kişinin katıldığı klinik çalışmalarında hastalığa yakalanma riskini yüzde 82,6 azalttığı, hastalığın ağırlaşmasına karşı da yüzde 94,1 etkili olduğu belirtildi.