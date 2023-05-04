ABD'den dünyanın ilk RSV aşısına onay: Arexvy nedir? Arexvy nasıl kullanılır? Arexvy şiddetli RSV'ye karşı ne kadar etkili?

ABD'DE YILDA BİNLERCE ÖLÜME YOL AÇIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, RSV, ABD'de 65 yaş ve üzeri yetişkinler arasında yılda yaklaşık 60 bin ila 120 bin hastaneye yatış ve 6 bin ila 10 bin ölüme yol açıyor.