ABD'li bilim insanlarından iyi haber: Hafif Covid-19'dan sonra bir ömür boyu antikor üretilebilir

Beklendiği gibi, katılımcılarının kanındaki antikor seviyeleri, enfeksiyondan sonraki ilk birkaç ayda hızla düştü ve daha sonra, enfeksiyondan 11 ay sonra bile tespit edilebilen bazı antikorlar ile seviyeler çoğunlukla düzlendi. Ayrıca, Covid-19'a sahip olan insanlardan alınan 19 kemik iliği örneğinden 15'i, Covid-19'a neden olan virüsü spesifik olarak hedefleyen antikor üreten hücreler içeriyordu. Bu tür hücreler, ikinci bir kemik iliği örneği sağlamak için geri gelen beş kişide dört ay sonra hala bulunabiliyordu. Covid-19’a yakalanmayan 11 kişiden hiçbirinin kemik iliğinde bu tür antikor üreten hücreler bulunmadı.