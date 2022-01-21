ABD’li cerrahlar domuzdan insana ilk kez çift böbrek nakli gerçekleştirdi: Binlerce hayat kurtarılabilir

Parsons'ın çocukları, kız kardeşleri ve annesiyle birlikte kararı veren eski eşi Julie O'Hara yaptığı açıklamada, "Jim, ölümüyle elinden geldiğince çok insanı kurtarmak isterdi. Ve bunu yaparak binlerce ve binlerce insanı potansiyel olarak kurtarabileceğini bilseydi, hiç tereddüt etmezdi” dedi.

Diğer taraftan operasyon esnasında, beyin ölümü gerçekleşen hasta, normalde bir nakil prosedürü sırasında kullanılacak olan bağışıklık bastırma tedavisi aldı. Orijinal böbrekler daha sonra çıkarıldı ve domuz böbrekleri yerlerine nakledildi. Nakil, böbrekten mesaneye idrar taşıyan üreterin yanı sıra böbrek atardamarlarına ve damarlarına ekleri içeriyordu.