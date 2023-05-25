Aileler dikkat: Ekranlı oda ergenlerin sağlıklı gelişimi için risk oluşturuyor

Çocuk sağlığı ve zihin gelişimi üzerinde ABD'de yapılan en geniş kapsamlı çalışmalardan biri olan araştırmaya göre, uykuya dalma sorunu, yatak odasında televizyon veya internet bağlantısı olan bir cihaz bulundurma durumunda yüzde 27, telefonun bildirimlerini açık bırakılması durumunda ise yüzde 23 oranında artıyor.