Araştırma: Dünyanın yarısından fazlası baş ağrısı çekiyor, her yedi kişiden biri migren

The Journal of Headache and Pain dergisinde yayımlanan çalışmada, dünya nüfusunun yüzde 14’ünün migren ile mücadele ettiği vurgulandı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, baş ağrısının küresel prevalansını tahmin etmek için 1961 ile 2020'nin sonu arasındaki 357 yayını gözden geçirdi.