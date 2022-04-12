Araştırma: Dünyanın yarısından fazlası baş ağrısı çekiyor, her yedi kişiden biri migren

Kadınların erkeklerden daha fazla baş ağrısı çektiği belirtilen çalışmada, kadınların erkeklere kıyasla iki kat daha fazla migren hastalığı çektiği bildirildi.

Çalışmanın başyazarı Profesör Lars Jacob Stovner, “Baş ağrısı bozukluklarının yaygınlığının dünya çapında yüksek olduğunu ve farklı türlerin yükünün birçok kişiyi etkileyebileceğini bulduk” derken, “Önleme ve daha iyi tedavi yoluyla bu yükü azaltmaya çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.