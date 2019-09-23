ATV motorlu 112 Acil Servis ekibi sahillerde hayat kurtarıyor

İngiliz turist Jöhn Burt, ATV ile sağlık hizmetinin çok güzel olduğunu, Ölüdeniz'de denize paraşüt indiğinde ya da boğulma olaylarında hızlı müdahalenin yapıldığını kaydetti.Adile Burt ise bölgedeki ATV sağlık servisi dolayısıyla tatildeyken kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Ölüdeniz'de yaşayan Yalçın Coşkun da sahile araç ya da ambulans girişinin zor olduğunu, herhangi bir sorun olduğunda ATV ekibinin birkaç dakikada olay yerine gelerek müdahalede bulunduğunu dile getirdi, ATV ekibiyle insanların kendisini güvende hissettiğini belirtti.