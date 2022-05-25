Avrupa’da maymun çiçeği virüsü alarmı: Büyük bir salgın haline gelebilir

ECDC direktörü Andrea Ammon ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevcut vakaların çoğu hafif hastalık semptomları gösteriyor ve daha geniş popülasyon için yayılma olasılığı çok düşük. Avrupa ve Birleşik Krallık'taki vakalar öncelikle gay ve biseksüel erkeklerde görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.