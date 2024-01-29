Bağırsak kanserini önlemek için 5 sağlıklı yöntem
Dünya genelinde artan vakalar nedeniyle doktorlar bağırsak kanserinden kaçınmaya yardımcı olacak beş ipucu açıkladı. Araştırmacılar, alkol alımı gibi yaşam tarzı faktörleriyle ilişkili riskleri belirtmenin yanı sıra, erken teşhisin önemini de vurguladı. İşte bağırsak kanserini önlemek için 5 sağlıklı yöntem...
SİGARA İÇMEYİN
Uzmanlara göre bağırsak kanseri sigara kullanımı ile ciddi bir oranda bağlantılı.
Düzenli sigara içenlerin bağırsaklarında polipler (bağırsaktaki küçük doku büyümeleri) geliştirme olasılığı daha yükse ve bunlar kontrol edilmediğinde kansere dönüşebilir.
İçtiğiniz her sigaranın bağırsak kanseri riskinizi ciddi oranda artırabileceğinin farkına varmak çok önemli.