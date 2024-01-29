Bağırsak kanserini önlemek için 5 sağlıklı yöntem

ALKOLÜ AZALTIN

Sigara içmek gibi, herhangi bir miktarda alkol tüketmek de bağırsak kanseri dahil olmak üzere kanser riskinizi artırabilir.

Alkol alımını azalttığınızda, hücrelerinizi aktif olarak hasara karşı koruyorsunuz ve yedi farklı kanser riskini azaltıyorsunuz.

Araştırmalar, ne kadar çok alkol içerseniz kanser riskinin o kadar yüksek olduğunu gösteriyor.