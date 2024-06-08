Bardak bardak zehir içiyormuşuz! Herkesin mutfağında var, bağırsak sağlığını bozuyor
Gün içerisinde tükettiğiniz yiyecek ve içecekler vücudunuza doğrudan etki eder. Sağlıklı besinler tüketmek vücudunuz için yararlıdır. Ancak bunun yanı sıra sürekli tükettiğiniz bazı içecekler ya da yiyecekler vücut sağlığınızı farkında olmadan bozabilir.
Vücudu zehirleyebilecek içecekler genellikle sağlığa zararlı olan veya aşırı tüketildiğinde olumsuz etkilere neden olabilecek içeceklerdir. Bu içecekler farkında olmadan vücudunuzda şeker, tansiyon ya da kalp gibi ciddi hastalıkları tetikleyebilir.