Beyninizin şeker isteğini alt etmenin 10 yolu

KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Hiç kendinize neden şeker arzuladığınızı sordunuz mu? Çoğu zaman canınızın şeker istemesinin nedeni mideniz değil, beyninizdir.

Aşermeler, açlık gibi fizyolojik değil, psikolojiktir. Bu hissin yerine geçecek masaj, manikür veya uzun sıcak bir banyo, egzersiz, bir podcast dinlemek veya en sevdiğiniz filmi izlemek şeklinde kişisel bakım aktiviteleriyle kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

Çalışmalar egzersizin iştahınızı azaltmada yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle ister yoga ister boks olsun, bir spor dersine katıldığınızda birçoğunuz canı daha az aıştırmalık tüketmek isteyecek.