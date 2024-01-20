Beyninizin şeker isteğini alt etmenin 10 yolu
Tatlıya olan düşkünlüğünüz yeni yılda kilo verme çabalarınızın önüne geçebilir. Bazı basit tüyolar karşınıza çıkabilecek hamur işlerine, çikolatalara, keklere ve tatlılara hayır demenize yardımcı olarak tatlı tutkusunu alt etmenize yardımcı olabilir. İşte beyninizin şeker isteğini alt etmenin 10 yolu...
90 SANİYELİK DİKKAT DAĞITMA HEDEFİ
Belirli bir şekerli atıştırmalık hakkında düşünmeyi bırakamıyorsanız veya şeker ihtiyacınızı karşılayana kadar işinize konsantre olamıyorsanız sadece 60 ila 90 saniye dikkat dağılması fark yaratabilir.
Kısa bir yürüyüşe çıkmak, bir arkadaşımızı çağırmak, hareketli müzik dinlemek, baştan çıkarıcı tatlılara bakmamıza "mola veren" hemen hemen her türlü aktivite, arzunun yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabilir.