Bilim insanları açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı çözüldü

ZİHNİNİZİ GELİŞTİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Beyni genç ve canlı tutmak yaşlanmamanın altın kurallarından biri olarak kabul ediliyor. Her zaman yaptığınız şeyi yapın. Yaptığınız ve yapmaktan keyif aldığınız, size “amaç” duygusu veren bir şeyi bıraktığınızda hızla yokuş aşağı gidersiniz. Zihninizi her zaman çalıştırın. Kitap okuyun, yeni yerler görün ya da bulmaca çözüm. Sevdiğiniz aktiviteler beyninizi geliştirir.