Bilim insanları beynin yaşlanmasını tersine çevirebileceklerini duyurdu: 30 yıl gençleşme görüldü

PF4 NASIL ETKİ GÖSTERİYOR?

Uzmanların belirttiğine göre, trombositler (PLT olarak da adlandırılan trombositler, kanda çeşitli kimyasal reaksiyonların yürütülmesini sağlayan hücrelerdir.) tarafından yapılan bir kan hücresi olan PF4, bağışıklık sistemini sakinleştiriyor ve böylelikle beyin ve vücut yaşlanmasına yol açan iltihaplanmayı durdurarak beyin fonksiyonlarının yenilenmesine yardımcı oluyor.

Bilim insanları ayrıca bir gen olan klotho'nun vücuda daha fazla PF4 salgılanmasını sağladığını keşfetti.

PLT (TROMBOSİT) NEDİR? PLT DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?