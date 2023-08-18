Bilim insanları beynin yaşlanmasını tersine çevirebileceklerini duyurdu: 30 yıl gençleşme görüldü
Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, beyin yaşlanmasını onlarca yıl geriye çevirmenin yolunu keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları, kandaki PF4 proteinin çoğaltılmasının, beyin fonksiyonlarında yaklaşık 30 yıllık bir gençleşmeye neden olabileceğini açıkladı. Şu anda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların insanlar üzerinde de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ABD’den San Francisco'daki California Üniversitesi (UCSF) ve Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, kanda doğal olarak bulunan bir protein olan PF4 verildiğinde, yaşlı farelerin bilişsel fonksiyonlarının orta yaş keskinliğini geri kazandığını ve genç farelerin daha akıllı hale geldiğini buldu.