Bilim insanlarından ezber bozan araştırma: Metabolizma hızı 20 yaşından 60 yaşına kadar değişmiyor

ÇOCUKLARDA YETERSİZ BESLENME

Diğer taraftan, çalışmada ne ergenlik ne hamilelik ne de menopoz döneminde metabolik veya yavaşlama gözlemlenmedi. Ancak, Yaşamın ilk yıllarındaki yüksek metabolizma, bu dönemin gelişimde ne kadar önemli olduğunu ve çocuklukta yetersiz beslenmenin yaşam boyu sonuçları olabileceğini vurguladı.



Duke Üniversitesi'nden Prof. Dr. Herman Pontzer, "İnsanlar metabolizma hakkında konuştuğunda, diyet ve egzersizi düşünüyorlar Ama durum bundan çok daha derin ve karmaşık.Hücreler çalışmaya anne karnından itibaren çalışmaya başlıyor. Çocuk, bir yaşına geldiğinde yaş inanılmaz derecede meşguller ve yaşla birlikte düşüşleri gördüğümüzde, hücrelerin artık çalışmadığı anlıyoruz” dedi.