Boyun ve sırt ağrısına engel olmanın 5 yolu
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bel ağrısı, 2020 yılında dünya çapında 619 milyon insanı etkiledi ve önde gelen sakatlıklardan biri oldu. Çoğu durumda ağrının spesifik bir nedeni yok ancak bu tür ağrıların oluşma riskini azaltmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Boyun ve sırt ağrılarını azaltmak için izleyebileceğiniz 5 yöntem...
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Egzersiz yapmanın kasları güçlendirdiği herkes tarafından biliniyor ancak egzersiz aynı zamanda temel besin maddelerinin omurlar arasında bulunan disklere iletilmesini kolaylaştırıyor.
Düzenli aerobik egzersiz yapmak sırt ve boyun ağrısı için en iyi önlemlerden biri olabilir. Aynı zamanda yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi kalbin kan pompalamasını sağlayan çeşitli aktiviteler de bu tarz ağrılara iyi geliyor.
Uzmanlar fiziksel rahatlamanın, uykunun, sağlıklı beslenmenin ve iyi bir zihinsel sağlığın da önemli önleyici tedbirler arasında olduğunu belirtiyor.