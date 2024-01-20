Boyun ve sırt ağrısına engel olmanın 5 yolu

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Egzersiz yapmanın kasları güçlendirdiği herkes tarafından biliniyor ancak egzersiz aynı zamanda temel besin maddelerinin omurlar arasında bulunan disklere iletilmesini kolaylaştırıyor.

Düzenli aerobik egzersiz yapmak sırt ve boyun ağrısı için en iyi önlemlerden biri olabilir. Aynı zamanda yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi kalbin kan pompalamasını sağlayan çeşitli aktiviteler de bu tarz ağrılara iyi geliyor.

Uzmanlar fiziksel rahatlamanın, uykunun, sağlıklı beslenmenin ve iyi bir zihinsel sağlığın da önemli önleyici tedbirler arasında olduğunu belirtiyor.