Bu ilaçları birlikte kullanmayın! Karaciğerinize zarar verebilir

SÜT ÜRÜNLERİ VE ANTİBİYOTİKLER

Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri antibiyotiklerin emilimini engelleyebiliyor.

Süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum, sindirim sisteminde antibiyotiğe bağlanarak ilacın emilimini ve etkinliğini azaltıyor. Bunu önlemek için, süt ürünlerini tüketmeden birkaç saat önce veya sonra antibiyotik almak tavsiye ediliyor.

İlacın süt ürünleriyle beraber tüketimi kan basıncında ciddi bir artış, göğüs ağrısı ve kalp ritminin artması gibi yan etkilere neden olabilir.