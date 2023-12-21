Bu ilaçları birlikte kullanmayın! Karaciğerinize zarar verebilir
Aç karnına ilaç içmek genelde tavsiye edilmeyen bir durum. Sıklıkla ilaç içmeden önce birkaç lokma yemek yenmesi gerektiği söyleniyor. Yeni bir araştırmaya göre yediğimiz şeyler vücudumuzun ilacı nasıl işlediğini etkiliyor ve bazı gıdalar ilacın etkinliğini artırırken diğerleri azaltabiliyor.
Aç karnına ilaç içmek çoğu zaman sakıncalı olsa bile bazı ilaç ve yiyecek kombinasyonları kanın pıhtılaşmasına veya karaciğer hasarına neden olabiliyor.
Yeni bir ilaca başlamadan önce yememeniz tavsiye edilen yiyecekleri kontrol etmek için ilacın kullanma talimatını okumanız önemli.
Ciddi sonuçların yaşanmasına engel olmak için belirli ilaçları belirli yiyeceklerle asla tüketmemelisiniz.