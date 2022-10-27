CDC uyardı: AIDS ve maymun çiçeği birlikte ölümcül olabilir

Raporda, “Maymun çiçeği bu vakaların beşte birinde doğrudan ölüm nedeni veya katkıda bulunan bir durumdu. Meydana gelen ölümler, maymun çiçeğinin nedensel mi yoksa katkıda bulunan bir faktör mü olduğunu belirlemek için araştırılıyor” denildi.