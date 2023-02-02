CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın

Hastalarda bulunan Pseudomonas aeruginosa türünün, pnömoni, idrar enfeksiyonları ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldüren güçlü antibiyotikler olan karbapenemlere dirençli oldukları açıklandı. Bu bakterilerin, doktorların idrar enfeksiyonları, menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonları için kullandıkları seftazidim adı verilen diğer iki antibiyotiğe ve idrar enfeksiyonlarına karşı da kullanılabilen sefepime karşı da dirençli olduğu belirtildi.