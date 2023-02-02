CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezlerİ (CDC), ilaca dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirterek göz damlalarının kullanımının hemen bırakılması gerektiğine dair bir uyarı yayınladı. CDC, uyarının ülkede aniden onlarca "kalıcı görme kaybı" vakalarının artması ve bir kişinin kan dolaşımı enfeksiyonundan ölmesinden sonra bir önlem olduğunu açıkladı. CDC, tüm hastaların çoklu ilaca dirençli bir bakteri için pozitif test yaptığını belirterek, öncelikle EzriCare markalı bir damla olmak üzere piyadaki ürünlerin test edildiğini açıkladı.

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 1

CDC’nin açıklamasına göre ABD’de 20 Ocak itibarıyla 11 eyalette (California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah ve Washington) 50 kişide Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri için yapılan testler pozitif çıktı. 

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 2

Pozitif örnekleri olan hastaların "çoğunluğu" CDC'ye testten önce göz damlası kullandıklarını ve en sık bahsedilen markanın EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası olduğunu söyledi. CDC, örneklerin Mayıs 2022 ile Aralık 2022 arasında hastanelerdeki ve ayakta tedavi kliniklerindeki hastalardan alındığını belirtti.

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 3

Kanda, akciğerde veya yaralarda enfeksiyonlara neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci olarak bilinen antibiyotiklere karşı savunma mekanizmaları geliştirdiği için hastalığın tedavisi giderek zorlaşıyor. CDC'ye göre bakteri genellikle hastanelerdeki veya diğer sağlık hizmeti ortamlarındaki insanlara kirli sulardan bulaşıyor. 

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 4

Hastalarda bulunan Pseudomonas aeruginosa türünün, pnömoni, idrar enfeksiyonları ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldüren güçlü antibiyotikler olan karbapenemlere dirençli oldukları açıklandı. Bu bakterilerin, doktorların idrar enfeksiyonları, menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonları için kullandıkları seftazidim adı verilen diğer iki antibiyotiğe ve idrar enfeksiyonlarına karşı da kullanılabilen sefepime karşı  da dirençli olduğu belirtildi.

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 5

Diğer taraftan CDC şu anda bu göz damlalarının salgına neden olup olmadığını araştırdığını açıkladı. Bazı açılmış EzriCare göz damlası şişeleri üzerinde yapılan laboratuvar testleri ise başka bir Pseudomonas aeruginosa türü tespit etti. 

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 6

CDC, bu bakterinin salgına neden olan tür ile eşleşip eşleşmediğini doğrulamak için daha fazla testten yapılması gerektiğini belirterek, "Açılmamış EzriCare Yapay Gözyaşı şişelerinin testleri devam ediyor. Önlem olarak EzriCare Yapay Gözyaşlarını kullanmayı bırakın.” açıklamasını yaptı.

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 7

Öte yandan, EzriCare, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, CDC'nin şirketten ürünleri geri çekmesini istemediğini ve "soruşturmayla ilgili herhangi bir tüketici şikayeti veya olumsuz olay raporu" almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

CDC'den ABD'de göz damlası uyarısı: Kullanmayı hemen bırakın - 8

"EzriCare, çok dikkatli bir şekilde, bu gelişen durum sırasında, herhangi bir potansiyel güvenlik endişesi hakkında daha fazla ayrıntı keşfedene kadar, sahip olabileceğiniz EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası kullanımını durdurmanızı tavsiye ediyor."

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER