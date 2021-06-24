Corona virüs, erkeklerde ereksiyon (sertleşme) bozukluğu riskini 6 kat artırıyor

"İYİ YÜRÜTÜLMÜŞ BİR ÇALIŞMA"

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi'nde androloji (erkeklerin cinsel sağlığı, erkek kısırlığı, mikropenis ve bununla ilgili tüm anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel araştırmaları inceleyen tıp dalı) profesörü olan Allan Pacey, araştırmayı memnuniyetle karşılayarak, "Bu iyi yürütülmüş bir çalışma gibi görünüyor. Erkeklerin önemli bir Covid-19 enfeksiyonu kapma şansını artıran bazı hormonsal etkiler, bağımsız olarak enfeksiyon bozukluğu riskini de arttırmış olabilir. Yazarlar, Covid-19'un erektil işlevi doğrudan etkileyebileceği makul bir mekanizma sunuyorÇ Ayrıca, bulguları erkeklerin maske takması, sosyal mesafeye uyması ve kendilerine teklif edildiğinde aşı yaptırmaları için iyi bir neden olduğunu savunuyorum” dedi.