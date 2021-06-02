Corona virüse karşı etkisi kanıtlanan mRNA teknolojisi, kanserden gen tedavisine kadar birçok alanda çığır açıyor

AŞILAR

Haberci RNA (mRNA) aşılarının hikayesi, ABD’nin Pennsylvania Üniversitesi'nden Macar doğumlu araştırmacı Katalin Kariko'nun bir gen tedavisi biçimi olarak mRNA teknolojisini test etmeye başladığı 1990'ların başına kadar uzanıyor. 15 yıldır Penn Medicine'de bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Drew Weissman, Kariko ile mRNA teknolojisini aşılara uygulamak için çalışıyor.

Weismann, "Geleneksel yöntemlerle yeni bir aşı yapmak istiyorsanız, virüsü izole etmeniz, nasıl büyüteceğinizi öğrenmeniz, inaktive etmeyi öğrenmeniz ve arındırmanız gerekiyor. Bu aylar alıyor. Ancak RNA yönteminde sadece virüsün genetik dizisine ihtiyacınız var. Virüsün bir örneğini bile ihtiyacınız yok. Çinliler SARS-CoV-2 virüsünün dizisini yayınladığında, ertesi gün RNA yapma sürecine başladık. Birkaç hafta sonra hayvanlara aşıyı enjekte ediyorduk" ifadelerini kullandı.