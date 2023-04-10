Covid-19’un kökeni hakkında yeni teori: Nedeni hayvanlar ya da laboratuvar sızıntısı olmayabilir

Çinli bir bilim insanı, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan kaynaklı olabileceğini açıkladı.
Pekin Kimya Teknolojisi Üniversitesi'nden Tong Yigang, pandeminin sıfır noktası olduğu düşünülen Wuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan alınan viral örneklerin genetik dizilimlerinin corona virüsle enfekte olan hastalarınki ile "neredeyse aynı" olduğunu ve bunun da Covid-19'un insan kaynaklı olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Çin Devlet Konseyi tarafından virüsün kökenine ilişkin araştırmalarla ilgili düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Tong, Ocak 2020 ile Mart 2020 arasında bin 300'den fazla çevresel ve dondurulmuş hayvan örneği alındığını belirtti.
Tong, ayrıca, rakunların Covid-19 virüsünün kaynağı olduğunu öne süren son çalışmaları desteklemek için henüz yeterli kanıt bulunmadığını söyledi.
Aynı etkinlikte konuşan Çinli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırmacısı Zhou Lei ise , Covid-19'un ilk keşfedildiği yerin virüsün ortaya çıktığı yer olmayabileceğini söyleyerek virüsün kökenini bulmak için küresel işbirliği çağrısında bulundu.
Diğer taraftan Çin, geçmişte virüsün kökenine ilişkin uluslararası araştırmaları engellediği gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu haftanın başlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının başlangıcıyla ilgili olarak Çin'den hala önemli veriler alamadığını açıklamıştı. Ancak Çin, DSÖ ile şeffaf ve işbirliği içinde olduğunu defalarca dile getirdi.
Virüsün kökenine ilişkin tartışmalar, geçtiğimiz ay ABD Enerji Bakanlığı tarafından virüsün büyük olasılıkla bir laboratuvar kazası sonucu ortaya çıktığının değerlendirilmesinin ardından yeniden gündeme geldi.
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Zhou, laboratuvar sızıntısı teorisini reddederek bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.