Covid-19’un kökeni hakkında yeni teori: Nedeni hayvanlar ya da laboratuvar sızıntısı olmayabilir

Diğer taraftan Çin, geçmişte virüsün kökenine ilişkin uluslararası araştırmaları engellediği gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Bu haftanın başlarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının başlangıcıyla ilgili olarak Çin'den hala önemli veriler alamadığını açıklamıştı. Ancak Çin, DSÖ ile şeffaf ve işbirliği içinde olduğunu defalarca dile getirdi.