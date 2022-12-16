Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor?

DEMANS VE ALZHEİMER ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğunu tanımlamak için kullanılıyor. Demansi hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebiliyor.

Alzheimer ise demansın neden olduğu; insanların daha sonraki aşamalarda olayları hatırlama, yürüme ve hatta yemek yeme yetilerini kaybettiği, yaşamı büyük ölçüde değiştiren bir hastalığa deniliyor.