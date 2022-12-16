Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor?

Bilim insanları, kadınlarda demans görülme olasılığının neden erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, menopoz sırasında kadınlarda meydana gelen değişikliklerin, beyinde iltihaplanmaya neden olan bir proteini serbest bıraktığını keşfetti. Demansın neden olduğu Alzheimer hastalığından muzdarip bireylerin beyinleri üzerinde yapılan testler, C3 olarak bilinen bu proteinin seviyelerinin Alzheimer'lı kadınların beyinlerinde erkeklerden 6 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 1

Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, kadın cinsiyet olan östrojenin doğal bir iltihap baskılayıcı görevi gördüğünü ve C3'ün baskılanmasında rol oynadığını belirtti. Araştırmacılar, erkeklerin cinsiyet hormonu olan testestoronun yaşlandıkça yükselirken, menopoz sırasında kadınlardaki östrojenin keskin bir şekilde düştüğünü aktardı.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 2

DEMANS VE ALZHEİMER ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğunu tanımlamak için kullanılıyor. Demansi hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebiliyor.

Alzheimer ise demansın neden olduğu; insanların daha sonraki aşamalarda olayları hatırlama, yürüme ve hatta yemek yeme yetilerini kaybettiği, yaşamı büyük ölçüde değiştiren bir hastalığa deniliyor. 

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 3

Şu anda Alzheimer’ın etkilerini tersine çevirebilecek hiçbir ilaç yok bulunmuyor. Ancak onay aşamasındaki bir ilaç klinik denemelerde olumlu sonuçlar gösterdi. 

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Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 4

Uzmanlar yapılan çalışmada 40 kadın ve erkek beynini inceledi. Cinsiyete göre eşit sayıda bölünen hastaların yarısının Alzheimer hastalığından öldüğü belirtildi. Yapılan testler, beyinlerde insanlar yaşlandıkça oluşan bin 449 farklı protein türünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu proteinlerin birçoğunun  C3 de dahil olmak üzere Alzheimer ile zaten bağlantılı olduğunu aktardı.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 5

Diğer taraftan bilim insanları C3 gibi tamamlayıcı proteinlerin, vücut bir enfeksiyonla karşılaştığında savaşmaya yardımcı olmak için hücrelerde iltihaplanmayı tetiklediğini açıkladı.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 6

Ancak, C3’ün nitrik oksitlerle reaksiyona girerek, vücutta bir "fırtınaya" neden olabilen ve Alzheimer riskini artıran bir hale gelebileceği belirtildi.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 7

Çalışmanın yazarları, kadınlarda menopozdan sonra östrojen düzeylerindeki düşüşün bu riski arttırdığını gösterdi.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 8

Çalışmanın yazarlarından Dr. Stuart Lipton, "Yeni bulgularımız, tamamlayıcı sistemin bir bileşeninin kimyasal modifikasyonunun Alzheimer'ı yönlendirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu, en azından kısmen, hastalığın neden ağırlıklı olarak kadınları etkilediğini açıklayabilir.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 9

Kadınların neden Alzheimer'a yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu uzun zamandır bir muammaydı, ancak bence sonuçlarımız, kadınların yaşlandıkça artan savunmasızlığını mekanik olarak açıklayan yapbozun önemli bir parçasını temsil ediyor” diye konuştu.

Demans kadınlarda neden erkeklerden daha fazla görülüyor? - 10

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