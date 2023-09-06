Devrim yaratacak çalışma: mRNA aşısıyla ilk kanser tedavisi
Biontech tarafından geliştirilen mRNA aşısıyla kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde umut verici gelişmeler yaşandı. İngiltere'de bir ilke imza atıldı ve Adrian Taylor kanser aşısıyla tedavi olan ilk hastalardan oldu. 54 yaşındaki Taylor'ın tümörlerinin çoğu yaklaşık bir yıl içinde yok oldu.
Kanser aşısının İngiltere'de yürütülen klinik çalışmalarında bir hastada çok büyük oranda iyileşme kaydedildi.
54 yaşındaki Adrian Taylor'ın tedavisinde sağlanan başarı doktorlarını bile şaşırttı.