Devrim yaratacak çalışma: mRNA aşısıyla ilk kanser tedavisi

Adrian Taylor ilk dozu Kasım'da aldı. Taylor'a üç haftada bir yeni doz uygulandı. Sekiz haftada bir görüntüleme yapıldı.

Mayıs'taki taramada akciğerindeki tümörlerden birisi hariç hepsinin kaybolduğu görüldü. 25 milimetrelik tümör 4,6 santimetreye küçülmüştü. Taylor tedaviye, iki yıl tamamlanana kadar devam edecek.