Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor

ÇİĞ SARIMSAK TÜKETMEK İÇİN İPUÇLARI



Çiğ sarımsağın sağlık açısından faydaları etkileyici olsa da, etkilerini en üst düzeye çıkarmak için doğru şekilde tüketmek önemlidir. İşte bunun için bazı ipuçları:



Sarımsakları doğrayın veya ezin ve yemeden önce yaklaşık 10 dakika bekletin. Bu bekleme süresi, sarımsağın sağlık açısından pek çok faydasından sorumlu olan bileşik olan allisin oluşumunu sağlar.



Güçlü tadı nedeniyle sarımsağı çiğ yemek zor olabilir. Daha lezzetli hale getirmek için onu bir kaşık balın içine karıştırabilir, salataya ekleyebilir veya diğer yiyeceklerle birleştirebilirsiniz.



Yarım karanfil gibi küçük bir miktarla başlayın ve yavaş yavaş günde tam bir karanfil miktarına kadar artırın. Bu vücudunuzun uyum sağlamasına yardımcı olur ve gastrointestinal rahatsızlık riskini azaltır.