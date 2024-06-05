Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılan son araştırmalar yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen sarımsağı her gün çiğ olarak tüketmenin pek çok faydası olduğunu ortaya çıkardı. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan 146 katılımcının yer aldığı bir çalışma her gün çiğ sarımsak yiyen kişilerin yüzde 63 daha az soğuk algınlığına yakalandığını ve soğuk algınlığının da yüzde 70 daha kısa sürdüğünü gösterdi.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 1

Sarımsak, yüzyıllardır hemen hemen tüm dünya mutfaklarınız vazgeçilmez besinleri arasında yer alır. Kendine özgü lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla bilinen sarımsak düzenli olarak tüketildiğinde sağlığa da ciddi anlamda katkı sağlıyor. İşte bu yüzden günlük rutininize sadece bir diş çiğ sarımsak eklemek sağlığınız için muhteşem olabilir.

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Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 2

Sarımsak, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek besinlerle doludur. Hepsi bağışıklık fonksiyonunun iyileştirilmesine katkıda bulunan C ve B6 vitaminleri, manganez ve selenyum açısından zengindir. Düzenli sarımsak tüketimi, soğuk algınlığı ve gribin görülme sıklığının azalmasıyla ilişkilendirilir. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan 146 katılımcının yer aldığı bir çalışma, her gün sarımsak takviyesi alan kişilerin plasebo grubuna göre yüzde63 daha az soğuk algınlığına yakalandığını ve soğuk algınlığının da yüzde 70 daha kısa sürdüğünü gösterdi.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 3

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kontrol edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek yaygın bir hastalıktır. Sarımsak, hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını önemli ölçüde azaltabilir. Sarımsakta bulunan ve çiğ olduğunda daha etkili olan allisin bileşiği kan damarlarının gevşemesine ve kan akışının iyileştirilmesine yardımcı olur. Experimental and Therapeutic Medicine'den yapılan bir araştırma, yıllanmış sarımsak ekstraktının kan basıncını düşürmede yaygın olarak reçete edilen bir ilaç olan Atenolol kadar etkili olduğunu buldu.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 4

Çiğ sarımsak aynı zamanda kolesterol seviyelerini de olumlu yönde etkileyebilir. Toplam ve LDL kolesterolü (genellikle "kötü" kolesterol olarak anılır) düşürürken potansiyel olarak HDL kolesterolü ("iyi" kolesterol) artırdığı bilinmektedir. The Journal of Nutrition'da yayınlanan 39 klinik çalışmanın meta-analizi, sarımsak takviyesinin toplam ve LDL kolesterol düzeylerinde önemli bir azalmaya yol açtığını buldu. Bu, sarımsağı kalp sağlığını korumak için diyete değerli bir katkı haline getirir.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 5

ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ BULUNUR

Sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özellikleri iyi belgelenmiştir. Sarımsaktaki allisin gibi kükürt bileşikleri çeşitli patojenlere karşı doğal bir savunma sağlar. Bu, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir ve hatta hastalıkların şiddetini azaltabilir. Sarımsağın antimikrobiyal özellikleri o kadar etkilidir ki gıda kaynaklı hastalıklarla bile savaşabilir.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 6

Sarımsağın kükürt bileşikleri vücudun toksinleri ve ağır metalleri yok etmesine yardımcı olur. Sarımsak kandaki kurşun seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir ve baş ağrısı ve yüksek tansiyon gibi toksisite semptomlarını hafifletebilir.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 7

Sarımsağın detoks etkisi, karaciğeri detoksifikasyon süreçlerinde destekleyen güçlü bir antioksidan olan glutatyon üretimini artırma kabiliyetine atfedilir.

Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor - 8

ÇİĞ SARIMSAK TÜKETMEK İÇİN İPUÇLARI


Çiğ sarımsağın sağlık açısından faydaları etkileyici olsa da, etkilerini en üst düzeye çıkarmak için doğru şekilde tüketmek önemlidir. İşte bunun için bazı ipuçları:

Sarımsakları doğrayın veya ezin ve yemeden önce yaklaşık 10 dakika bekletin. Bu bekleme süresi, sarımsağın sağlık açısından pek çok faydasından sorumlu olan bileşik olan allisin oluşumunu sağlar.

Güçlü tadı nedeniyle sarımsağı çiğ yemek zor olabilir. Daha lezzetli hale getirmek için onu bir kaşık balın içine karıştırabilir, salataya ekleyebilir veya diğer yiyeceklerle birleştirebilirsiniz.

Yarım karanfil gibi küçük bir miktarla başlayın ve yavaş yavaş günde tam bir karanfil miktarına kadar artırın. Bu vücudunuzun uyum sağlamasına yardımcı olur ve gastrointestinal rahatsızlık riskini azaltır.

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