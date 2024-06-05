Doğrayın, ezin ve yemeden önce 10 dakika bekletin! Her gün tüketince bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılan son araştırmalar yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen sarımsağı her gün çiğ olarak tüketmenin pek çok faydası olduğunu ortaya çıkardı. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan 146 katılımcının yer aldığı bir çalışma her gün çiğ sarımsak yiyen kişilerin yüzde 63 daha az soğuk algınlığına yakalandığını ve soğuk algınlığının da yüzde 70 daha kısa sürdüğünü gösterdi.
Sarımsak, yüzyıllardır hemen hemen tüm dünya mutfaklarınız vazgeçilmez besinleri arasında yer alır. Kendine özgü lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla bilinen sarımsak düzenli olarak tüketildiğinde sağlığa da ciddi anlamda katkı sağlıyor. İşte bu yüzden günlük rutininize sadece bir diş çiğ sarımsak eklemek sağlığınız için muhteşem olabilir.