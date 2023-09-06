DSÖ uyardı: Türkiye'de satılan sahte ilaç ölüme neden olabilir

"DSÖ şu anda bu bildirilen sahte DEFITELIO'nun kullanımını takiben herhangi bir olay raporundan haberdar değildir, ancak bu uyarıda atıfta bulunulan sahte ürünlerin güvenliği, sterilitesi ve kalitesi bilinmemektedir. Siz veya tanıdığınız biri etkilenen ürünü kullandıysa veya kullanmış olabiliceğini düşünüyorsanız veya kullanımdan sonra advers reaksiyon veya beklenmedik yan etki yaşandıysa, derhal bir sağlık uzmanından tıbbi tavsiye almanız tavsiye edilir. Sağlık uzmanları, olayı Ulusal Düzenleyici Makamlara / Ulusal Farmakovijilans Merkezi’ne bildirmelidir. Ulusal düzenleyici/sağlık otoritelerinin bu sahte ürünleri tespit etmeleri halinde DSÖ'yü derhal bilgilendirmeleri tavsiye edilmektedir."