DSÖ uyardı: Türkiye'de satılan sahte ilaç ölüme neden olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan "DEFITELIO" adlı ilacın sahte partilerin Türkiye ve Hindistan'da satıldığını belirterek iki ülkeyi uyardı. Kuruluş, damar içi enjeksiyon yoluyla uygulanan bu ilacın ölüme varan ciddi risklerle sonuçlanabileceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan ve Türkiye'de satıldığı bildirilen DEFITELIO (defibrotide) adlı sahte karaciğer ilacına karşı bir uyarı yayınladı.