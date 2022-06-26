DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi?

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 26.06.2022 - 11:22
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) komitesi 48 ülkede, 3 bin 200'den fazla kişide görülen virüsü takip etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.
Maymun çiçeği" hastalığı sebebiyle "küresel acil durum söz konusu değil, ancak virüsün yayılmasını engellemek gerekiyor" açıklaması yapıldı.
Salgının gelecek haftalarda yeniden değerlendirileceği belirtildi.
"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.
Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.
Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.
Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.