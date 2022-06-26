DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi?

Maymun çiçeği virisü şimdiye kadar en az 44 ülkede görüldü. Maymun çiçeği hastalığının vaka sayısı 3 bin 200 aştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğinin küresel bir acil durum olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yaptı. "Maymun çiçeği küresel bir salgına yıl açacak mı?", "Maymun çiçeği nasıl yayılır?", "Maymun çiçeğinin aşısı var mı?" sorularının ve daha fazlasının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 26.06.2022 - 11:22

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 1

Dünya Örgütü (DSÖ) komitesi 48 ülkede, 3 bin 200'den fazla kişide görülen virüsü takip etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 2

Maymun çiçeği" hastalığı sebebiyle "küresel acil durum söz konusu değil, ancak virüsün yayılmasını engellemek gerekiyor" açıklaması yapıldı.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 3

Salgının gelecek haftalarda yeniden değerlendirileceği belirtildi.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 4

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? 

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 5

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER? 

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 6

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ? 

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 7

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.

DSÖ'den açıklama: Maymun çiçeği için küresel acil durum ilan edilecek mi? - 8

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