DSÖ'den aspartam kararı: Muhtemelen kanserojen madde (Aspartam nedir, Aspartam hangi ürünlerde var?)
Her gün milyonlarca insan tarafından tüketilen yapay tatlandırıcı aspartam kanserojen mi? Uzun süredir tartışılan konuda Dünya Sağlık Örgütü'nden karar çıktı. Örgüt, aspartamı "insanlar için muhtemelen kanserojen" sınıfına dahil etti.
Aspartam ile kanser arasındaki ilişki, gıdalar ve katkı maddeleriyle ilgili tartışmaların başında geliyor.
1965'te tesadüfen bulunan yapay tatlandırıcı, 80'lerden bu yana sofralarımızda. Sakızdan, meşrubata, diş macunundan hazır tatlılara kadar pek çok üründe kullanılıyor.