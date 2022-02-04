DSÖ’den Avrupa’da corona virüs açıklaması: Oyunun sonuna girdi

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'daki ülkelerin üç faktör sayesinde Covid-19 bulaşmasını kontrol altına almaları için fırsat olduğunu söylerken, “Aşılama ve doğal enfeksiyon nedeniyle yüksek düzeyde bağışıklama, virüsün daha sıcak havalarda daha az yayılma eğilimi ve Omicron varyantının daha düşük şiddeti” nedeniyle virüsün kontrol altına alınma ihtimalinin yükseldiğini aktardı.

Kluge, "Bu daha yüksek koruma dönemi, bize kalıcı refah getirebilecek bir ateşkes olarak görülmelidir" dedi.