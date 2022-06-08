DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı

Maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı, bini aşarak endişeye neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeğinin bu ülkelere yerleşmesinin ciddi ve gerçekçi bir durum olduğu konusunda uyardı. Bununla birlikte Gana'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. "Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?", "Maymun çiçeği nasıl yayılır?", "Maymun çiçeğinin aşısı var mı?" sorularının ve daha fazlasının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.06.2022 - 17:09 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 17:15

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 1

Dünya Örgütü (DSÖ)  Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin sayısının endemik olmayan olan ülkelerde bini aştığını duyurdu. 

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 2

Söz konusu rakam, DSÖ’nün bir hafta önce bildirdiği  257 vakanın yaklaşık 4 katını oluşturuyor.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 3

Bununla birlikte Ghebreyesus, maymun çiçeği hastalığının bu endemik olmayan 29 ülkede ülkede yerleşme riskinin ciddi olduğu konusunda uyardı. Ancak, önlenebilir olduğunu sözlerine ekledi.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 4

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ

Mayıs ayında başlayan mevcut salgında, şimdiye kadar Batı ve Orta Afrika dışındaki 29 ülke vaka açıkladı.

DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta Afrika) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 302 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu İspanya ve  Portekiz izliyor.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 5

GANA'DA İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Batı Afrika ülkesi Gana'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 6

Gana Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Akra'nın yanı sıra Eastern ile Western kentlerinde virüs testinin yapıldığını belirtti.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 7

Yapılan testlerde 5 kişide virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşan Kuma-Aboagye, bunlar arasında ABD'den Gana'ya dönen bir kişi bulunduğunu söyledi.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 8

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 9

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 10

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 11

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.

DSÖ'den kritik uyarı: Maymun çiçeği virüsü vakaları bini aştı - 12

ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Konuya ilişkin İngiltere Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.

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