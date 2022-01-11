Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı

AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ

ABD'li bir adam, dünyada genetiği değiştirilmiş bir domuzdan kalp nakli yapılan ilk kişi oldu.

Doktorlar, 57 yaşındaki David Bennett'in Baltimore'daki yedi saatlik deneysel ameliyattan üç gün sonra iyi durumda olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte domuzdan organ nakli, Bennett'in hayatını kurtarmak için son umut olarak kabul edildi, ancak uzun vadede hayatta kalma şansının ne olduğu henüz belli değil.