Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı

ABD'de yer alan Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbi insana nakletmeyi başardı. Hastanın iyi durumda olduğunu ve kendini kendine nefes almaya başladığını belirten doktorlar, operasyon sayesinde dünyada uygun organın bulunmasını bekleyen binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 10:09

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 1

AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ

ABD'li bir adam, dünyada genetiği değiştirilmiş bir domuzdan kalp nakli yapılan ilk kişi oldu.
Doktorlar, 57 yaşındaki David Bennett'in Baltimore'daki yedi saatlik deneysel ameliyattan üç gün sonra iyi durumda olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte domuzdan organ nakli, Bennett'in hayatını kurtarmak için son umut olarak kabul edildi, ancak uzun vadede hayatta kalma şansının ne olduğu henüz belli değil.

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 2

"YA ÖL, YA BU NAKLİ YAPTIR"

Bennett, ameliyattan bir gün önce, "Kendimi, ‘Ya öl ya da bu nakli yaptır’ dedim. Zor bir seçim olduğunu biliyorum, ancak bu benim son şansım” diye konuştu. 

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki doktorlara, Bennett'in aksi takdirde öleceği göz önüne alınarak, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından özel bir muafiyet verildi.

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 3

Nakli gerçekleştiren bilim insanları, operasyonun yıllarca süren araştırmaların başarısını gösterdiğini ve küresel olarak bu şekilde binlerce kişinin hayatının kurtarabileceğini açıkladı. 

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 4

ABD'DE HER GÜN 17 KİŞİ NAKİL BEKLERKEN ÖLÜYOR

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrah Bartley Griffith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ameliyatın dünyayı "organ kıtlığı krizini çözmeye bir adım daha yaklaştıracağını" söyledi.  Griffith, “Uygun organ bulunamadığı için  ABD'de her gün 17 kişinin nakil beklerken ölüyor. Şu anda 100 binde fazla kişi ise bekleme listesinde yer alıyor” dedi.

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 5

Diğer taraftan, organ nakli talebini karşılamak için ve ksenotransplantasyon için hayvan organlarının kullanılması olasılığı uzun süredir bilim dünyasında tartışılan bir konu oldu.  Domuz kalp kapakçıklarının insanlara nakli ise hali hazırda gerçekleştiriliyor.

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 6

EKİM AYINDA DÜNYADA İLK KEZ DOMUZDAN İNSANA BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞTI

Bunların yanı sıra, Ekim 2021'de New York'taki cerrahlar bir domuzun böbreğini bir insana başarıyla nakli ettiklerini açıkladılar. O dönemde operasyon, tıp dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Ancak, böbrek nakli yapılan kişi  beyin ölümü nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 7

Ancak Bay Bennett, naklinin hayatına devam etmesine izin vereceğini umuyor. Ameliyattan altı hafta önce yatalak oldu ve ölümcül kalp hastalığı teşhisi konduktan sonra onu hayatta tutan bir makineye bağlıydı.

Bennett, operasyondan sonra, "İyileştikten sonra yataktan çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı - 8

KENDİ KENDİNE NEFES ALMAYA BAŞLADI

Öte yandan doktorlar, Bennett'in dikkatle izlenirken kendi kendine nefes almaya başladığını bildirdi.


Ama bundan sonra ne olacağı tam olarak belli değil. AFP haber ajansının bildirdiğine göre, nakilde kullanılan domuz, organın Bennett'in vücudu tarafından reddedilmesine yol açabilecek birkaç genin nakavt edilmesi için genetik olarak değiştirildi.

Griffith, Bennett'i temkinli ve dikkatli bir şekilde izlediklerini söylerken, "Bunu daha önce bir insanda hiç yapmadık. Ancak, ona, süregelen  tedavisinden daha iyi bir seçenek verdiğimizi için mutluyum.Ama bir gün, bi hafta, bir ay, bir yıl yaşayacak mı bilmiyorum” açıklamasını yaptı. 

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