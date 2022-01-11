Dünyada ilk kez bir domuzdan insana kalp nakli yapıldı

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 10:09
ABD'li bir adam, dünyada genetiği değiştirilmiş bir domuzdan kalp nakli yapılan ilk kişi oldu.
Doktorlar, 57 yaşındaki David Bennett'in Baltimore'daki yedi saatlik deneysel ameliyattan üç gün sonra iyi durumda olduğunu açıkladı.
Bununla birlikte domuzdan organ nakli, Bennett'in hayatını kurtarmak için son umut olarak kabul edildi, ancak uzun vadede hayatta kalma şansının ne olduğu henüz belli değil.
Bennett, ameliyattan bir gün önce, "Kendimi, ‘Ya öl ya da bu nakli yaptır’ dedim. Zor bir seçim olduğunu biliyorum, ancak bu benim son şansım” diye konuştu.
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki doktorlara, Bennett'in aksi takdirde öleceği göz önüne alınarak, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından özel bir muafiyet verildi.
Nakli gerçekleştiren bilim insanları, operasyonun yıllarca süren araştırmaların başarısını gösterdiğini ve küresel olarak bu şekilde binlerce kişinin hayatının kurtarabileceğini açıkladı.
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrah Bartley Griffith, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ameliyatın dünyayı "organ kıtlığı krizini çözmeye bir adım daha yaklaştıracağını" söyledi. Griffith, “Uygun organ bulunamadığı için ABD'de her gün 17 kişinin nakil beklerken ölüyor. Şu anda 100 binde fazla kişi ise bekleme listesinde yer alıyor” dedi.
Diğer taraftan, organ nakli talebini karşılamak için ve ksenotransplantasyon için hayvan organlarının kullanılması olasılığı uzun süredir bilim dünyasında tartışılan bir konu oldu. Domuz kalp kapakçıklarının insanlara nakli ise hali hazırda gerçekleştiriliyor.
Bunların yanı sıra, Ekim 2021'de New York'taki cerrahlar bir domuzun böbreğini bir insana başarıyla nakli ettiklerini açıkladılar. O dönemde operasyon, tıp dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Ancak, böbrek nakli yapılan kişi beyin ölümü nedeniyle hayatını kaybetti.
Ancak Bay Bennett, naklinin hayatına devam etmesine izin vereceğini umuyor. Ameliyattan altı hafta önce yatalak oldu ve ölümcül kalp hastalığı teşhisi konduktan sonra onu hayatta tutan bir makineye bağlıydı.
Bennett, operasyondan sonra, "İyileştikten sonra yataktan çıkmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
Öte yandan doktorlar, Bennett'in dikkatle izlenirken kendi kendine nefes almaya başladığını bildirdi.
Ama bundan sonra ne olacağı tam olarak belli değil. AFP haber ajansının bildirdiğine göre, nakilde kullanılan domuz, organın Bennett'in vücudu tarafından reddedilmesine yol açabilecek birkaç genin nakavt edilmesi için genetik olarak değiştirildi.
Griffith, Bennett'i temkinli ve dikkatli bir şekilde izlediklerini söylerken, "Bunu daha önce bir insanda hiç yapmadık. Ancak, ona, süregelen tedavisinden daha iyi bir seçenek verdiğimizi için mutluyum.Ama bir gün, bi hafta, bir ay, bir yıl yaşayacak mı bilmiyorum” açıklamasını yaptı.