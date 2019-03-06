Edis, Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu; “Yeter ki aşısız olmasın aşk!” diyor

“Kanser yapan HPV türleri hem kadına hem de erkeğe bulaşıyor. Ancak erkeklerde büyük bir oranla kısa zamanda etkisiz hale gelebiliyor. Kadınlar ise bu kadar şanslı değil. Dünyada her yıl 500 bin kadında rahim ağzı kanserine rastlanıyor. Kanser öncüsü lezyonlara sahip hastaların sayısı ise bu rakamın kat be kat üzerinde. Bu sayı Türkiye’de ise yıllık 1600 yeni olgu olarak tespit edilmiş durumda. Ancak dünyada ve ülkemizde gittikçe artıyor. Jinekolojik kanserler arasında en sık görülen türlerden biridir. Genellikle cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, yıllarca belirti vermeden ilerleyebiliyor ve sonunda kansere yol açıyor. Genellikle de 30-55 yaş arası kadınlarda bu kanser, sinsice ilerlediğinden ileri evrelerde ortaya çıkıyor. Cinsel hayat ne kadar erken başlarsa ve birden fazla partner olursa, bulaşma ihtimali o kadar yükseliyor.