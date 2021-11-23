FDA’dan cüceliğe karşı geliştirilen ilk aşıya onay: Yılda 1,6 cm uzama sağlıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) akondroplazi ve açık epifizleri olan beş yaş ve üstü çocuklarda cüceliği engellemek için kullanılan Voxzogo adlı aşıyı onayladı. Akondroplazi, cüceliğin en yaygın genetik nedenini oluşturuyor.

FDA Merkezi Genel Endokrinoloji Anabilim Dalı Direktörü Theresa Kehoe, "FDA’nın onayı Amerika, binlerce çocuk için daha önce tedavisi olmayan bir tıbbi ihtiyacı karşılıyor" dedi.