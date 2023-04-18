Fil ayağı hastalığı nedir, belirtiler nelerdir? Fil ayağı hastalığı neden olur?

FİL AYAĞI HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Fil ayağı hastalığının en belirgin semptomu olan şişlik, vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabilse de genellikle kol ve bacakları etkiler. Bu nedenle her zaman kullanılan giysiler, ayakkabılar, yüzük ve kol saatlerinin dar gelmesi lenfödem hastalarında en yaygın görülen sorundur.



Ortaya çıkan şişlikler hastalığın başlangıç aşamalarında geçici olabilir, gün içerisinde etkisi artıp azalabilir. Fakat tedavinin geciktirilmesi durumunda belirtiler de ağırlaşarak oluşan şişlikler daha kalıcı ve rahatsız edici hale gelebilir.



En temel lenfödem belirtileri şu şekilde sıralanabilir:



Parmaklar ve parmak araları da dahil olmak üzere kol ve bacakların bir kısmının veya tamamının şişmesi

Ağrı ve rahatsızlık hissi

Vücutta ağırlık ve sıkılık hissi

Hareket kabiliyetinin kısıtlanması

Derinin sertleşerek kalınlaşması (fibrozis)

Tekrar eden enfeksiyonlar

Ciltte kıvrımların oluşumu

Siğil benzeri oluşumlar

Deriden sıvı sızması

Lenfödeme bağlı olarak oluşan şişlikler, kişiyi çok fazla etkilemeyen değişikliklerden uzuvların hareket kabiliyetinin tamamını kısıtlayabilecek ciddi boyutlara kadar ulaşabilir. Belirtilerin şiddeti hastadan hastaya değişkenlik gösterir.